شاهد ملك قورة فى جلسة تصوير جديدة على البحر فى الساحل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغلت الفنانة ملك قورة تواجدها فى الساحل الشمالى لقضاء أجازتها الصيفية بعد عودتها من أوروبا، وخضعت لجلسة تصوير جديدة أمام البحر ظهرت فيه بإطلالتين مختلفتين مناسبتين لأجواء الصيف. وشاركت ملك قورة فى دراما رمضان الماضى فى مسلسل "سوبر ميرو" مع ايمى سمير غانم وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وأنعام سالوسة وأحمد سلطان وظهور خاص للفنان الكبير سمير غانم من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوى. وكانت ملك قورة ضمن قائمة الأكثر بحثاً فى على "جوجل" لعام 2018، حيث احتلت المركز الخامس فى البحث متفوقة على أسماء نجوم كبار وهو العام الذى قدمت فيه مسلسلين هما "أمر واقع" مع كريم فهمى و"عزمى وأشجان" مع حسن الرداد وايمى سمير غانم.

ملك قورة فى جلسة تصوير البحر

ملك قورة فى جلسة تصوير البحر Advertisements

ملك قورة فى جلسة تصوير البحر

ملك قورة فى جلسة تصوير البحر

ملك قورة فى جلسة تصوير البحر

ملك قورة على البحر

ملك قورة على البحر

ملك قورة على البحر

ملك قورة على البحر

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