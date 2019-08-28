المخرج سعيد حامد يتعرض لأزمة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يعاني المخرج الكبير سعيد حامد، من أزمة صحية، إذ أصيب الشهر الماضي بإلتهاب في العصب السابع.

وصرح مصدر مقرب من المخرج الكبير لمصراوي، إن "حامد" يخضع حاليا لجلسات العلاج الطبيعي بالقاهرة، بعد عودته من السودان منذ أسابيع، كما أنه يستجيب للعلاج بشكل سريع.

يذكر أن آخر أعمال المخرج وحيد حامد، العروض المسرحية لفريق "مسرح مصر"، ويضم نخبة من النجوم على رأسهم الفنان الكبير أشرف عبدالباقي.