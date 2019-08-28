الارشيف / فن ومشاهير

المخرج سعيد حامد يتعرض لأزمة صحية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يعاني المخرج الكبير سعيد حامد، من أزمة صحية، إذ أصيب الشهر الماضي بإلتهاب في العصب السابع.

وصرح مصدر مقرب من المخرج الكبير لمصراوي، إن "حامد" يخضع حاليا لجلسات العلاج الطبيعي بالقاهرة، بعد عودته من السودان منذ أسابيع، كما أنه يستجيب للعلاج بشكل سريع.

يذكر أن آخر أعمال المخرج وحيد حامد، العروض المسرحية لفريق "مسرح مصر"، ويضم نخبة من النجوم على رأسهم الفنان الكبير أشرف عبدالباقي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المخرج سعيد حامد يتعرض لأزمة صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا