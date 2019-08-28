خاص| كواليس تأجيل ألبومات هشام عباس ومحمد محيي وسميرة سعيد.. وموعد طرحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

يشهد شهر أكتوبر المقبل طرح نخبة من المطربين والمطربات أحدث أغانيهم وألبوماتهم، وفي مقدمتهم محمد محيي وهشام عباس، بعد قرارهما مؤخرًا بالخروج من موسم الصيف.

وعلم "الخليج 365" من مصادر مقربة للفنان محمد محيي أنه استقر على طرح ألبومه "بتاع زمان" بالكامل، في شهر أكتوبر القادم، وتجرى حاليًا مشاورات مع منتج الألبوم هيثم الدردير لتحديد موعد طرح أولى أغانيه "قضية"، والمقرر طرحها خلال أيام.

أغنية "قضية" من كلمات الشاعر الراحل رضا أمين، ألحان مصطفى عوض، وتوزيع فهد، وتعد أولى الأغنيات التي استقر عليها محمد محيي لألبومه، فاختارها عام 2009.

ويضم ألبوم محمد محيي أغاني "بتاع زمان"، "أنت أحلى الناس"، "هربت"، "أخبار الحبايب"، "ورقة وقلم"، "ثانية"، "قضية"، "يوم جديد"، "متسألهوش"، و"بعدما".

وتعاون محيي مع الشعراء والملحنين رضا أمين، عنتر هلال، أحمد مرزوق، سلطان صلاح الدين، نور الدين حمدي، هاني رجب، نور الدين مصطفى، محمد رحيم، مصطفى عوض، مديح محسن، محمد العشي، وفهد وغيرهم.

Advertisements

ومن جانبه قرر هشام عباس بالاتفاق مع شركة "مزيكا" المنتجة لألبومه "عامل ضجة"، التراجع عن طرح باقي أغانيه إلى شهر أكتوبر أيضًا؛ وذلك لتوفير فرصة أكبر للترويج لها.

هشام العائد بعد غياب 7 سنوات، كان قد طرح في أول أغسطس عبر موقع يوتيوب، أولى أغاني الألبوم "شاري بالغالي"، إلا أن نسب المشاهدة كانت أقل من المتوقع، ولهذا فضَّل التأجيل.

ويتعاون هشام عباس مع حميد الشاعري بأغنية من كلمات أمير طعيمة، كما يغني من كلمات الشاعر شادي نور، وألحان بلال سرور 3 أغانٍ، وهي "اهربي"، و"الفترة اللي فاتت"، و"حاجات مبتتفهمش"، ومن كلمات أسامة محرز، وألحان محمد النادي يغني "عامل ضجة".

سميرة سعيد من جهتها و"حسبما كشف الشاعر رمضان محمد في تصريح خاص لـ(الخليج 365)". قررت هي أيضا طرح ألبومها في الشهر نفسه، وإن كانت تفكر حاليا في طرح إحدى أغانيه في سبتمبر المقبل.

وتتعاون سميرة مع الشاعر شادي نور والملحن بلال سرور بأغنية بعنوان "إنسان آلي"، كما تخوض تجربة الغناء باللغة العربية الفصحى بأغنية من كلمات الشاعر نورالدين محمد وألحان مديح محسن.

وطرحت سميرة في أبريل الماضي من إنتاجها الأغنية العراقية "مدلع" من كلمات فراس الحبيب ولحن علي صابر وتوزيع حبيب الراوي.