هذا ما حققه "ولاد رزق 2" بعد 3 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعد 3 أسابيع بدور العرض السينمائي، استطاع فيلم "ولاد رزق 2"، الاقتراب من حاجز 78 مليون جنيه.

ويتنافس الفيلم ضمن سباق أفلام عيد الأضحى المبارك، مع عدد من الأفلام هي "الفيل الأزرق 2"، "الكنز 2"، "إنت حبيبي وبس"، "خيال مآتة"، كما يعرض بالسينمات فيلم "الممر"، و "كازابلانكا"، من أفلام عيد الفطر.

وحقق "ولاد رزق 2" مبلغ 77 مليون 984 ألف 739 جنيه.

الفيلم بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، محمد ممدوح، أحمد داوود، كريم قاسم، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.