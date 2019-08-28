محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قالت الفنانة لقاء سويدان، إنها تقرأ حاليا "الورق" الخاص بالجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير".
ونفت "سويدان" في تصريح خاص لمصراوي، أن يكون تصوير المشاهد الأولى من الجزء الثالث قد بدأ، كما أكدت أنها حتى الآن لا تعلم موعد التصوير النهائي.
وعن دورها في الجزء الجديد من المسلسل، قالت: "هناك تطورات كثيرة تطرأ على الشخصية، كما أن أحداث الجزء الثالث مختلفة كثيرة عن أحداث الجزء الثاني".
مسلسل "البيت الكبير" بطولة مجدي كامل، لوسي، سوسن بدر، لقاء سويدان، طارق صبري، ومن إخراج محمد النقلي.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء سويدان: لم نبدأ بعد تصوير مشاهد الجزء الثالث من "البيت الكبير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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