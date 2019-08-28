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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
فاجأ أحد مستخدمي "السوشيال ميديا" الفنانة زينة بتعليق على صورة لها نشرتها مؤخرًا، أثناء تواجدها بالساحل الشمالي مطالبًا إياها بعدم افتعال الأزمات هُناك.
وعلق على صورة لها قائلًا: "متعلمش مشاكل في الساحل بقى"، وجاء ردها: "حاضر".
كانت مشاجرة وقعت بين الفنان أحمد عز وزينة وشقيقتها في أثناء تواجدهم بالساحل الشمالي، بسبب الخلافات بينهم وقام كل من الطرفين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الآخر.
من ناحية أخرى، تستعد زينة، الفترة المقبلة، لطرح أحدث أفلامها "الفلوس"، من بطولة تامر حسني، وعائشة بن أحمد
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا ردت زينة على تحذير متابع قال لها: "متعمليش مشاكل في الساحل بقى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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