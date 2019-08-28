هكذا ردت زينة على تحذير متابع قال لها: "متعمليش مشاكل في الساحل بقى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

فاجأ أحد مستخدمي "السوشيال ميديا" الفنانة زينة بتعليق على صورة لها نشرتها مؤخرًا، أثناء تواجدها بالساحل الشمالي مطالبًا إياها بعدم افتعال الأزمات هُناك.

وعلق على صورة لها قائلًا: "متعلمش مشاكل في الساحل بقى"، وجاء ردها: "حاضر".

كانت مشاجرة وقعت بين الفنان أحمد عز وزينة وشقيقتها في أثناء تواجدهم بالساحل الشمالي، بسبب الخلافات بينهم وقام كل من الطرفين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الآخر.

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من ناحية أخرى، تستعد زينة، الفترة المقبلة، لطرح أحدث أفلامها "الفلوس"، من بطولة تامر حسني، وعائشة بن أحمد