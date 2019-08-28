محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
شاركت الفنانة الشابة لمى كتكت، في العرض المسرحي "مش الكترا" الذى عُرض، أمس الثلاثاء، ويواصل العرض لليوم الثاني على التوالي بمسرح سيد درويش بالهرم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.
وعلقت أمل على مشاركة ابنتها بالعرض المسرحي عبر حسابها على "فيسبوك" قائلة: "مهما يحاولوا يطفوا الشمس سيظل اسم كتكت في السماء بأعماله العظيمة التي تحدثت عن تاريخ مصر".
وتابعت: "بناته إن شاء الله يكملوا المسيرة المشرفة.. لمى كتكت تتألق في مسرحية تشارك ضمن فعاليات المسرح القومي، يا رب يسدد خطاكي بالنجاح والتوفيق".
مسرحية "مش الكترا" إخراج محمد عبد المولى وبطولة لمى كتكت وميدو عبدالقادر وهبة الخيال وإنجي كمال وبدر أحمدي وعلاء حور وعلاء هلال ومى إبراهيم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مشاركة ابنتها في القومي للمسرح.. أمل رزق: "مهما يحاولوا يطفوا الشمس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.