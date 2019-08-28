باسم ياخور يهنئ الإعلامية لانا الجندي بالزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: هنأ الفنان السوري باسم ياخور، صديقته الإعلامية لانا الجندي، بزواجها. ونشر "باسم" صورة لانا وزوجها، عبر حسابه بإنستجرام، وعلق: "ألف مبروك الزواج للصديقة الرائعة والإعلامية المميزة لانا الجندي، يا رب حياة سعيدة وأيام مليئة بالحب والشغف". لانا الجندي هي شقيقة الفنانة السورية ديما الجندي، وتقدم برنامجا فنيا بعنوان "كواليس النجوم"، على شاشة سكاي نيوز عربية.

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