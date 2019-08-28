صور| محمد عساف يزور مشاريع الدعم الخيرية للّاجئين بالأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
زار المطرب الفلسطيني محمد عساف، أمس الثلاثاء، عددا من مشاريع الدعم الخيرية التعليمية والطبية للاجئين التي تنظمها منظمة الإغاثة الإسلامية في الأردن.
وكتب عساف، عبر حسابه على "تويتر": "يوم أمس، خلال زيارة مشاريع الدعم الخيرية التعليمية والطبية للاجئين التي تنظمها منظمة الإغاثة الإسلامية في الأردن في محافظة المفرق".
يذكر أن المطرب محمد عساف أحيا مؤخرًا حفلاً غنائيًا في مدينة روابي الفلسطينية.
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