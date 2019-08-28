تراند اليوم : عقوبة قاسية من الأعلي للأعلام ضد ريهام سعيد

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قراراً منذ قليل، بحظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد، على أي وسيلة اعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد قالت في تصريحات لها في إحدى حلقات برنامجها ” صبايا ” المذاع على قناة الحياة : ” إن الناس التخينة ميتة وعبء على أهلها وعلى الدولة .. بيشوهوا المنظر ومنظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي بتفقدي جزء من أنوثتك ” .

وتعرضت بعد تلك التصريحات إلى هجوما كبيرا على مواقع التواصل الغجتماعي مما أدى إلى إيقافها من الظهور على قناة الحياة وتم تحويلها للتحقيق في المجلس الأعلى للإعلام .. وكذلك تحويلها للتحقيق قضائيا حيث تخضع في 14 أكتوبر المقبل للمحاكمة أمام محكمة جنح الجيزة .