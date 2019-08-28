"ترافولتا" يحرج تايلور سويفت بعد تسليمه جائزتها لشبيهتها !

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 04:42 مساءً - وقع مقدم حفل الأوسكار جون ترافولتا John Travolta في خطأ جديد ، بعد خطئه الفادح أثناء تقديم حفل الأوسكار في دورته 86، ما عرّضه لسخرية واسعة، فبينما كان يدعو المغنية إيدينا مينزيل Idina Menzel ؛ لتغني أغنيتها “Let It Go” على مسرح الأوسكار، ذكر اسم أديل دازيم Adele Dazeem.

والخطأ الجديد هذه المرة الذي ارتكبه جون ، كان بحق المغنية الامريكية تايلور سويفت Taylor Swift . فخلال تقديمه جائزة “أفضل فيديو لهذا العام”، في حفل توزيع جوائز الـ”MTV”، أمس بجانب “كوين لطيفة”، أخطأ بتسليمها إلى جايد جولي Jade Jolie بدلًا من “ تايلور سويفت" وكانت “كوين لطيفة”، قد أعلنت عن فوز “سويفت”، بأغنيتها “Need To Calm down”، ليسلمها إلى”جولي” التي بدت في هيئة تشبه “تايلور” بدرجة الشعر نفسه.

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وبدت نجمة سباق RAPAUL’s Drag Race، في حالة شديدة من الاندهاش والمفاجأة، قبل أن تبتسم ابتسامة عريضة، وتذهب لعناقه، وبحلول هذا الوقت، أدرك “ترافولتا” خطأه، وبدأ يبحث عن “تايلور” الحقيقية، التي كانت لا تزال بالقرب من مقعدها، وتقدّم العناق لبعض الناس من حولها بعد الإعلان عن فوزها.

صعدت “تايلور” على خشبة المسرح، وألقت كلمة قبول ممتنة ومتواضعة جدًّا، وشكرت جمهورها.

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وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، غير مصدّقين الخطأ الذي وقع فيه “ترافولتا”، وعرّض نفسه و”تايلور” و”جولي” للإحراج أمام الجماهير، في واحدة من أكبر الحفلات الفنية الموسيقية.

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