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زياد برجي يروج لجديده

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 04:42 مساءً - نشر الفان زياد برجي ، البرومو الدعائي لعمله المقبل تحت هاشتاغ لعيونك الحلوين.

الأغنية صورها زياد تحت إدارة المخرج فادي حداد وهي من كلماته وألحانه وتوزيع هادي شرارة.

وكان الفنان زياد برجي قد احتفل قبل عدة أيام بعيلاد ميلاد إبنه يوسف الذي أتم عامه الأول، وقبلها بعبد ميلاد زوجته سناء.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

on Aug 26, 2019 at 4:28pm PDT

 


من ناحية أخرى، يواصل زياد برجي نشاطه الفني، ويحيي اليوم حفلاً في إطار حفلات "صيف بيروت"، وفي 1 أيلول\سبتمبر المقبل حفلاً في حدشيت، وفي 3 من الشهر نفسه حفلاً بمشاركة الفنان آدم في حاصبيا.


آخر أعمال زياد برجي كان بعنوان "وخسرنا بعض" وهو عبارة عن دويتو غنائي جمعه بالفنانة مايا دياب.

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