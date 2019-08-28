دانة الطويرش تضع مولودتها.. شاهدوا أول ظهور لطفلتها واكتشفوا اسمها!

أعلنت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش خبر ولادتها لطفلتها الأولى من زوجها عبدالعزيز الزيد، وذلك بعد أن نشرت الصورة الأولى لابنتها من داخل المستشفى كاشفة عن اسمها الذي اختارته لها. وكتبت دانة الطويرش في منشورها المرافق لصورة ابنتها التي أعلنت من خلالها خبر ولادتها لمتابعيها عبر “سناب شات”: “اللهم لك الحمد.. حمداً كثيراً يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقني الله في هذه اليوم بمولودة أسميتها “ديم” أسال الله أن يبارك فيها وأن يرزقني برها ويجعلها من عباده الصالحين”.

كما نشرت مقطع فيديو رصدت من خلاله وضعها الصحي من داخل غرفتها في المستشفى، حيث طمأنت الجمهور على سلامتها وشكرت كل من هنأها بتسجيل صوتي أظهر تعبها وإجهادها بعد الولادة، حيث اعتذرت لمتابعيها لعدم ظهورها في المقطع لأنها مازالت تشعر ببعض الآلام. وكانت دانة الطويرش قد أعلنت أنها ستضع طفلتها أواخر الأسبوع الجاري، ولكن يبدو أن آلام الوضع قد داهمتها مبكراً مما جعلها تستقبل مولودتها قبل نحو 3 أيام من الوقت المتوقع، علماً بأنها غيرت الاسم الذي كانت قد أعلنته من قبل لمحبيها وهو “عذبة” لتسميها ديم.