إدوارد أفضل ممثل لعام 2019 بمهرجان الفضائيات العربية

أعلنت اللجنة المنظمة لـ "مهرجان الفضائيات العربية" حصول النجم "إدوارد" على جائزة أفضل ممثل لعام 2019 عبر صفحاتها الرسمية بعد انتهاء فترة التصويت التي شارك فيها الجمهور لاختيار الافضل لعام 2019 بناء على الأعمال الدرامية التي قدموها.

وتألق إدوارد في موسم رمضان 2019

مع النجم "أحمد السقا" في مسلسل "ولد الغلابة"، كما تميز بدوره في مسلسل "حكايتي" أولى بطولات الفنانة "ياسمين صبري" وأخيرا دوره في مسلسل "علامة استفهام" مع النجم "محمد رجب" ومن المقرر إعلان موعد الحفل قريبا لتسلم الجائزة التي ستعلن عنه اللجنة المنظمة.

وعلى جانب آخر مازل "إدوارد" مستمر في تصوير دوره في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي يقوم ببطولته كلا من النجوم إياد نصار، داليا مصطفى، مي سليم، إنجي المقدم، وهو من إنتاج شركة سنرجي وإخراج مرقص عادل وتأليف نهى سعيد وأيمن سليم، ومن المقرر عرضه في موسم الشتاء القادم.