فرقة سماع للإنشاد الديني تحتفل بالعام الهجري في قبة الغوري

بمناسبة الاحتفال بالعام الهجرى الجديد ، يقيم مركز إبداع "قبة الغورى" بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 30 أغسطس ، حفل فرقة "سماع" للإنشاد والموسيقى الروحية. والنصف مساء الجمعة 30 أغسطس ، حفل فرقة "سماع" للإنشاد والموسيقى الروحية. وتقدم الفرقة مجموعة من الأصوات الجديدة من نتاج ورشة "منشد الغورى" ومدرسة "سماع" للحفاظ على المقامات والقوالب التراثية، بمشاركة فرقة " أندونسيا" للإنشاد، والحفل رؤية فنية وإخراج الفنان إنتصار عبدالفتاح.

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