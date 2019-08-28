مهرجان الجونة السينمائي يستقبل طلبات الاعتماد الصحفي

أعلن المكتب الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي، بدء قبول طلبات الاعتماد الصحفي الخاص بالدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وتُقبل طلبات الاعتماد الخاصة بالتغطية الصحفية والإعلامية، من الصحفيين والمصورين، ومراسلي الإذاعة والتلفزيون، ومحرري مواقع الإنترنت، ومراسلي وكالات الأنباء والصحافة العربية والأجنبية، ووكلاء شركات العلاقات العامة للأفلام التي ستعرض في المهرجان.

وخلال دورتيه السابقتين، استقبل المهرجان، 2800 تغطية صحفية، ما بين مقالات وأخبار، وصلت إلى أكثر من 3.3 مليار متابع على مواقع التواصل

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الاجتماعي المختلفة.

واستضافت الدورة الثانية للمهرجان 720 سينمائيًا محترفًا، من صناع الأفلام، والموزعين، ومسئولي مبيعات الأفلام، و700 صحفي محلي، وإقليمي، ودولي معتمد.

ويهدف المكتب الصحفي للمهرجان، لتيسير عملية التقديم، وجعلها مريحة، وفعالة قدر الإمكان للصحافة المعتمدة، وممثلي الإعلام، الذين سيقومون بتغطية عروض وفعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وتُقبل الطلبات، من خلال الموقع الإلكتروني للمهرجان بدءًا من يوم 28

أغسطس، وحتى 10 سبتمبر 2019.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها. إضافة إلى ذلك، يسعى المهرجان، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما ويعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي وتُقام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019.