النور والأمل وزيزي عادل وغالية التونسية في محكى القلعة

يقام مساء غد الخميس ثلاث حفلات متتالية تبدأ الثامنة مساء، حيث يقدم أوركسترا النور والأمل مختارات من أشهر المؤلفات الكلاسيكية العالمية.

وفي التاسعة مساء تقدم المطربة زيزى عادل وفرقتها عددا من أعمالهما الخاصة منها حلم ولا علم، متشغلش بالك ، وعد عليا ،

ماتيجى ننسى ، كل اللى حلمته ، حب مش محسوب عليا ، عارف أنا جايه ليه وواحدة طيبة، وذلك في اطار فعاليات الدورة 28 من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

وفى العاشرة مساء تتغنى التونسية غالية بن على بباقة من أعمالها الخاصة منها روميو وليلى ، كتابى يا سيدى ، هيمتنى ، قضيت الى جانب مختارات من اشهر اعمال زمن الفن الجميل التى اشتهرت بتقديمها منها يا مسافر وحدك ، انسى الدنيا ، لامونى اللى غارو منى وعرفت .