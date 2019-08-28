12 عرضًا مسرحيًّا في ختام المهرجان القومي للمسرح

يقدم المهرجان القومي للمسرح المصري في ختام فعاليات دورته الـ 12 التي تحمل اسم الفنان الراحل كرم مطاوع – غداً الخميس بـ 12 عرضًا مسرحيًّا، ومن المقرر إقامة حفل الختام ، وتوزيع جوائز الأعمال الفائزة على خشبة المسرح الكبير بالأوبرا بعد غدٍ الجمعة.
وسيعرض في آخر ليالي الفعاليات غدًا – ضمن المسابقة الأولى، مسابقة المسرح الكبير 4 عروض مسرحية وهى:"سينما مصر" للمخرج خالد جلال على مسرح مركز الإبداع الفني بالأوبرا، و"الطوق والإسورة" للمخرجناصر عبدالمنعم، على مسرح الغد – وهو العرض الفائز بجائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة كأفضل عرض عربي في مهرجان المسرح العربي خلال دورته الـ 11 وعرض "الرهان" للمخرج أحمد الرفاعي على مسرح النهار، وعرض "حدث في بلاد السعادة" للمخرج مازن الغرباوي.
ويقدم المهرجان في المسابقة الثالثة مسابقة مسرح الطفل، 4 عروض مسرحية هي: "مملكة السوس" للمخرججمال ياقوت، على مسرح مركز الهناجر للفنون بالأوبرا، وعرض "الجميلة والوحش" إخراج مصطفى حسن، على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، و"جزيرة الحياة" إخراج أحمد الغزلاني، الذي سيقدم على مسرح "متروبول" بالعتبة، إضافة إلى عرض "بنحلم بوطن" إخراج أسماء عبدالراضي ، على مسرح أوبرا ملك.
كما سيتم عرض 4 مسرحيات ضمن مسابقة الشباب – خلال المهرجان – وهي: "شارع 19" إخراج محمود حديني، على المسرح العائم الكبير، و"حانة الأقدار" على مسرح البالون، فيما يعرض على خشبة مسرح الجمهورية العرض المسرحي "تريفوجا" إخراج إبراهيم الفرن، و"الأرض الحمراء" من إخراج محمد فرج ، بقاعة زكي طليمات.
كانت هذه تفاصيل خبر 12 عرضًا مسرحيًّا في ختام المهرجان القومي للمسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.