12 عرضًا مسرحيًّا في ختام المهرجان القومي للمسرح

يقدم المهرجان القومي للمسرح المصري في ختام فعاليات دورته الـ 12 التي تحمل اسم الفنان الراحل كرم مطاوع – غداً الخميس بـ 12 عرضًا مسرحيًّا، ومن المقرر إقامة حفل الختام ، وتوزيع جوائز الأعمال الفائزة على خشبة المسرح الكبير بالأوبرا بعد غدٍ الجمعة.

وسيعرض في آخر ليالي الفعاليات غدًا – ضمن المسابقة الأولى، مسابقة المسرح الكبير 4 عروض مسرحية وهى:"سينما مصر" للمخرج خالد جلال على مسرح مركز الإبداع الفني بالأوبرا، و"الطوق والإسورة" للمخرج

ناصر عبدالمنعم، على مسرح الغد – وهو العرض الفائز بجائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة كأفضل عرض عربي في مهرجان المسرح العربي خلال دورته الـ 11 وعرض "الرهان" للمخرج أحمد الرفاعي على مسرح النهار، وعرض "حدث في بلاد السعادة" للمخرج مازن الغرباوي.

ويقدم المهرجان في المسابقة الثالثة مسابقة مسرح الطفل، 4 عروض مسرحية هي: "مملكة السوس" للمخرج

جمال ياقوت، على مسرح مركز الهناجر للفنون بالأوبرا، وعرض "الجميلة والوحش" إخراج مصطفى حسن، على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، و"جزيرة الحياة" إخراج أحمد الغزلاني، الذي سيقدم على مسرح "متروبول" بالعتبة، إضافة إلى عرض "بنحلم بوطن" إخراج أسماء عبدالراضي ، على مسرح أوبرا ملك.

كما سيتم عرض 4 مسرحيات ضمن مسابقة الشباب – خلال المهرجان – وهي: "شارع 19" إخراج محمود حديني، على المسرح العائم الكبير، و"حانة الأقدار" على مسرح البالون، فيما يعرض على خشبة مسرح الجمهورية العرض المسرحي "تريفوجا" إخراج إبراهيم الفرن، و"الأرض الحمراء" من إخراج محمد فرج ، بقاعة زكي طليمات.