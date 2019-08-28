صور.. غادة عبدالرازق وهانى رمزي وطارق لطفي في برنامج واحد من الناس

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقات خاصة من برنامج واحد من الناس علي شاشة النهار من السبت إلي الاثنين المقبل نخبة من نجوم الدراما والسينما المصرية في أمسيات فنية خاصة وتذاع في التاسعة والنصف مساءًعبر شاشة النهار.
وتحل النجمة غادة عبدالرازق ضيفة علي البرنامج في سهرة السبت وتكشف أسرارًا خاصة عن أحدث أعمالها الفنية مسلسل "حدوتة مرة"، كما يحل النجم هانى رمزى ضيفاًعلي سهرة الأحد ويكشف لأول مرة عن أسرار في حياته الخاصة وعلاقته بزوجته وأبنائه ويعترف بأصعب المواقف التي واجهته ويحكي عن كواليس لا يعرفها أحد عن أعماله الفنية
وفي سهرة الاثنين المقبل يستضيف البرنامج النجم طارق لطفى في سهرة فنية خاصة يكشف فيها نشأته وأبرز المحطات الفنية بحياته.
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