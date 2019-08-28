فى إطار فعاليات الدورة 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر تقام بعد غد الجمعة ثلاث حفلات متتالية تبدأ فى الثامنة مساء.
تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها حفلاً فى الثامنة مساء الجمعة يتضمن باقة من الأعمال الموسيقية الشرقية والعالمية بالإضافة الى عدد من ألحان أغانى التراث ، يليها وفى التاسعة مساء مشاركةفنية دولية من فنزويلا .
وفى العاشرة مساء تقدم المغنية اللبنانية تانيا قسيس عددا من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية بالاضافة الى أعمال متنوعة باللغات الفرنسية والانجليزية والاسبانية الى جانب مجموعة من اغانيها الخاصة منها شو القصة ، حب الحياة وشو مخبى الليل.
كانت هذه تفاصيل خبر نسمة عبدالعزيز ومشاركة فنية من فنزيلا وتانيا قسيس في محكى القلعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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