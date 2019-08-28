ضمن فعاليات المهرجان الصيفى.. محمد محسن وخالد سليم فى أوبرا الإسكندرية

ضمن فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية يقدم المطرب محمد محسن حفلاً فى الثامنة مساء السبت 31 أغسطس.
يقدم "محسن" نخبة من روائع خالد الذكر سيد درويش وموسيقارالأجيال محمد عبدالوهاب إلى جانب عدد من أعماله الخاصة منها تمر الليالى ، فى قلبى مكان، ما أملكش ، يا حبيبتى ، حبايب زمان وغيرها .
وفى اليوم التالى الأحد الأول من سبتمبر يتغنى النجم خالد سليم فى الثامنة مساءً بعدد أغانيه الخاصة منها ولا ليلة ولا يوم، حلم عمرى، أستاذ الهوى، كل نظرة، لكل عاشق وطن بالإضافة إلى مختارات من أعمال الطرب منها بفكر فى اللى ناسينى ، موعود وغيرها .
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