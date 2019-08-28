محمد عادل إمام يستكمل تصوير أحداث فيلم لص بغداد بداية سبتمبر

يستأنف الفنان محمد عادل إمام تصوير أحداث فيلمه الجديد "لص بغداد" بداية سبتمبر المقبل، ويستمر التصوير حتى منتصف أكتوبر القادم، للانتهاء من تصوير مشاهد الأكشن، قبل تصوير المشاهد المتبقية ما بين القاهرة ودبي.
ومن المنتظر أن يتم طرح الفيلم بدور العرض السينمائي بموسم منتصفالعام الدراسي، والفيلم يعتمد على المغامرة والتشويق والإثارة، وتتخلل أحداثه التي تدور في إطار الأكشن بعض المواقف الكوميدية.
ويختلف فيلم "لص بغداد" بشكل كامل عن كل الأفلام السابقة التي شارك فيها الفنان محمد إمام،وسيقدمه للجمهور في ثوب جديد تماما، حيث يتناول العمل فكرة المجموعة التي تبحث عن سر ما.
"لص بغداد" تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج تامر مرسي، وبطولة محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، ومحمد عبدالرحمن، وتلعب الفنانة ياسمين رئيس دور البطولة النسائية فى الفيلم الذي يعتبر أول تعاون لها مع محمد إمام.
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