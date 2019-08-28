القبض على عصابة تسرق عظام الموتى في الجزائر

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2019 03:56 مساءً - تمكنت قوات الأمن الوطني بولاية سطيف بالجزائر من إلقاء القبض على عصابة تقوم بنبش القبور وسرقة عظام الموتى .
وجاء ذلك بعد الشكوى التي تلقاها جهاز الامن من مجموعة من المواطنين القاطنين بالقرب من المقابر عن وجود عددا من الأشخاص يتجولون وسط المقابر في وقت متأخر من الليل مما أثار الشبهات والشكوك حولهم .
وبعد القيام بكمين أمني محكم تم اعتقال العصابة المكونة من 9 أفراد في حالة تلبس وهم ينبشون أحد القبور ويسرقون العظام .
و قال جهاز الأمن الوطني إنه تم العثور بحوزتهم على وسائل حفر وطلاسم ومنشورات مدنسة تستعمل في عمليات الشعوذة .
وتم مثول الموقوفين اليوم أمام النائب العام في محكمة سطيف ولا تزال التحقيقات مستمرة لاكتشاف واعتقال بقية الشركاء .
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