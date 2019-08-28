شاروخان يُغضب الجيش الباكستاني بسبب أحدث أعماله الفنية!

متابعة بتجــــــــــــرد: مما لا شك فيه أن النجم شاروخان يحظى بشعبية كبيرة حول العالم وله قاعدة جماهيرية ضخمة، حتى في باكستان، فعلى الرغم من توتر العلاقات بين الهند وباكستان، إلا أن الباكستانيين يشكلون شريحة واسعة من جماهير أبرز نجوم الهند.

وقد تسبّب شاروخان الملقب بـ”ملك بوليوود” مؤخرًا في غضب واستياء الباكستانيين، وتحديدًا الجيش الباكستاني، وذلك بسبب أحدث أعماله وهي سلسلة التجسس “بارد أوف بلود Bard Of Blood” التي يتولى إنتاجها على نفقته الخاصة وتعرض على شبكة “نتفليكس”. يلعب دور البطولة، في السلسلة كل من الممثلين “عمران هاشمي” و”فينيت كومار”، وتدور أحداثها حول ضابط مخابرات هندي في مهمة لإنقاذ الجواسيس الهنود من باكستان.

ووفقًا لما ورد في صحيفة “ديكان كرونيكل”، شارك شاروخان برومو ترويجي للسلسلة التي انتجها عبر حسابه على موقع “تويتر”، ولكنه سرعان ما تعرض لهجوم بسبب تركيز السلسلة على فكرة أن باكستان بلد إرهابي ومركز للعمليات والأنشطة الإرهابية، ودون تقديم أفكار او حلول للأزمة.

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وانتقد “آصف غفور” المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الباكستانية، البرومو الترويجي للسلسلة، وقال عبر حسابه على موقع “تويتر”: “بدلًا من نشر صورة باكستان كبلد إرهابي، عليك تعزيز السلام والإنسانية عن طريق انتقاد الأعمال الوحشية ومهاجمتها”.

هذا وحتى الآن، لم يرد شاروخان على تعليق المتحدث باسم الجيش الباكستاني وما تلقاه من هجوم.