بوتين وأردوغان يتناولان الآيس كريم.. من دفع الحساب؟

متابعة بتجـــــــــــرد: اصطحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة الأخير إلى روسيا، بجولة في معرض الطيران الدولي والفضاء “ماكس 2019” في مطار جوكوفسكي الدولي.

وظهر السياسيان المخضرمان في مشهد بعيد عن جديّة عالم السياسية، بحيث دعا بوتين نظيره التركي الى تذوق المثلجات الروسية بأحد الأكشاك الشعبية.

وبعد اختيارهما النكهات، أبلغت البائعة الرئيسين أن الفاتورة هي 210 روبل أي ما يُعادل 3.20 بالدولار، فأثارت هذه اللحظة جواً كوميديا طريفاً حيث سأل أردوغان بصوت عالٍ “من سيدفع الفاتورة؟”، وقال لبوتين: “هل ستدفع عني الحساب؟”

فأجابه بوتين: “بالتأكيد، أنت ضيفي” وقام بشراء الـ”آيس كريم” له، وأعطى بوتين ورقة بقيمة 5 آلاف روبل للسيدة طالباً منها إعطاء الباقي لوزير الصناعة والتجارة الذي كان بجانبهما، وقال: “لدعم تطوير الطيران”.