“ستورمي” سرقت الأنظار من والدتها كايلي جينر على السجادة الحمراء

متابعة بتجــــــــــرد: أطلّت الطفلة “ستورمي”، ابنة مغني الراب ترافيس سكوت ونجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، للمرّة الأولى على السجادة الحمراء في سانتا مونيكا برفقة والديها، لحضور العرض الأول من فيلمٍ وثائقي جديد تعرضه Netflix.

وتألّقت كايلي جينر (22 عاماً) في العرض الأول لفيلم حبيبها “Look Mom I Can Fly”، بفستانٍ أبيضٍ طويل أظهر قوامها الممتلئ والممشوق نسّقته مع حذاء أبيض.

والتقطت عدسات المصورين لحظات حميمة جمعت ترافيس سكوت (اسمه الحقيقي جاك ويبستر) وحبيبته كايلي على السجادة الحمراء، إذ عانقها بقوة ورفض الابتعاد عنها.