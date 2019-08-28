متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن اللاعب البرازيلي نيمار أنه “حقق” حلمه أخيراً، وذلك بانضمامه الى أسرة مسلسل La Casa De Papel الإسباني الذي يعرض Netflix.
فقد نشر نجم باريس سان جيرمان مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهر مرتدياً الزي الأحمر الشهير بالمسلسل وقناع الفنان الإسباني السريالي سيلفادور دالي، الذي أصبح علامة فارقة في “لا كاسا ديل بابيل”.
وعلّق اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً كاتباً: “لقد تمكنت من تحقيق حلمي أن أكون جزءاً من مسلسلي المفضل والآن يمكنني مشاركة ذلك معكم”.
ووفق موقع France 24، كان نيمار قد ظهر في المسلسل وشارك بدور تمثيلي في حلقتين، لكن المقاطع قد حذفت بسبب قضية الإغتصاب التي كانت تلاحقه أخيرا.
واختارت Netflix إعادة إصدار الحلقتين لتشملا نيمار بعدما أقفلت الشرطة البرازيلية تحقيقاتها الشهر الماضي، ما أثار سعادته وشارك الأمر مع متابعيه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تبرئته من تهمة الاغتصاب.. نيمار في مشاهد محذوفة من La Casa De Papel لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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