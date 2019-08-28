5 أفلام مغربية قصيرة بمهرجان "المتوسطي" في طنجة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت إدارة مهرجان الفيلم القصير المتوسطي بمدينة طنجة المغربية، عن مشاركة 5 أفلام مغربية حديثة في المسابقة الرسمية للدورة السابعة عشرة من المهرجان، التي ستعقد في الفترة من 30 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2019.

وأوضحت إدارة المهرجان الذي ينظمه المركز السينمائي المغربي، أن لجنة انتقاء الأفلام المكونة من عمر بنخمار وفاطمة يهدي وعبداللطيف البازي وأحمد عريب، اختارت 5 أفلام من بين 34 فيلما مغربيا قصيرا تقدمت للمشاركة في المهرجان، وهي "400 صفحة" إخراج غزلان أسيف ومدته 15 دقيقة، و"أغنية البجعة" إخراج يزيد القادري ومدته 18 دقيقة، و"أطفال الرمال" إخراج الغالي أكريميش ومدته 25 دقيقة، و"الشانطي" إخراج محمد أومعي ومدته 23 دقيقة، و"ياسمينة" إخراج علي الصميلي وكلير كوهين ومدته 20 دقيقة.

يذكر أن المركز السينمائي المغربي ينظم مهرجان الفيلم القصير بمدينة طنجة إلى جانب المهرجان الوطني للفيلم الذي تشارك به جميع الأفلام المغربية التي تم إنتاجها على مدار العام، فضلا عن مشاركة المركز في تنظيم مهرجان مراكش السينمائي الدولي.



