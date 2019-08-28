دانييل رادكليف.. من "هاري بوتر" إلى ناشط أفريقي سجين

يستعد الممثل البريطاني دانييل رادكليف لتجسيد شخصية الناشط السياسي والكاتب الجنوب أفريقي تيم جنكيك، وقصة هروبه من سجون الاعتقالات، في فيلم "Escape from Pretoria" (الهروب من بريتوريا) ليودع حقبة الساحر الصغير "هاري بوتر" إلى الأبد.





ولم يتحدد بعد موعد الفيلم لكن من المتوقع أن يصل دور العرض السينمائي بحلول 2020.

وبهذا العمل سينهي رادكليف علاقته تماما بشخصية هاري بوتر وكذلك فترة مراهقته، ليصبح رجلا أفريقيا بالغا خلال سبعينيات القرن الماضي بلحية غير مهندمة على غرار أسلوب الهيبي، خلال حقبة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا "أبارتايد"، وقصة الناشط تيم جنكيك الناشط والكاتب الذي يتعرض للسجن برفقة شخصين آخرين بتهمة توزيع دعاية لمنظمات محظورة في تلك الفترة من بينها "المؤتمر الوطني الأفريقي" الحزب الذي ترأسه لاحقا الرئيس الراحل نيلسون مانديلا.





ودانييل رادكليف جمع ثروة لا يستهان بها وهو في عمر الـ11 من سلسة أفلام "هاري بوتر" التي حققت نجاحا باهرا على مدار 8 أجزاء متتالية ليصبح أحد أشهر الممثلين على مستوى العالم.

ولد رادكليف في حي فولهام في جنوب شرقي لندن وهو ينحدر من أصول أيرلندية شمالية وجنوب أفريقية، حيث تأتي الجذور الأيرلندية الشمالية من ناحية والده، بينما تأتي الجذور الجنوب أفريقية من ناحية والدته.





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وبدأ رادكليف الذي أتم عامه الـ30 مسيرته عبر مسرحيات مدرسية، حتى حصل في 1998 على دور في مسلسل كانت تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وهو "ديفيد كوبرفيلد"، حيث جسد شخصية البطل الطفل في الرواية التي أبدعها الكاتب الإنجليزي العبقري تشارلز ديكنز. وبعدها بعامين انطلق رادكليف نحو الشاشة الكبيرة بفيلم "تايلور أوف بنما" حيث حصل على دور البطولة في هذا الفيلم.





وكان أول أفلام سلسلة هاري بوتر هو "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" الذي حقق عائدات 900 مليون دولار، وهو رقم دفع مجلة "أيقونة" التابعة لصحيفة "الباييس" الإسبانية للبحث وتوصلت إلى أنه حصل على ثروة 90 مليون دولار حتى الآن من مسيرته.

فبعد 8 أفلام من هذه السلسلة ونجاح لا يتوقف، انتهى التعاون في 2011 وتوقف عرض أفلام هاري بوتر، إلا أن رادكليف أكد خلال مقابلة مع الصحيفة الإسبانية أنه لم يهدر ثروته على الإطلاق وأنه يحب الكتب النادرة والمتفردة، كما أنه استثمر جزءا من المال في أعمال ذات عائد، كما كشف أنه يشتري عددا كبيرا من تذاكر الطيران حيث أن شريكة حياته إيرين دريك تعيش في الولايات المتحدة ولم يسبق أن مضى عليهم 3 أشهر دون لقاء.

وفيما يخص حياته الشخصية، لطالما كان الشاب اللندني متحفظا بشأنها ولا يعرف عنه إلا أنه خاض علاقات عاطفية قليلة، لكن علاقته بإيرين دريك بدأت قبل 6 أعوام حين تعرف إليها خلال أحد الأعمال.





وعملت دريك في مسلسلات مثل "ثورة الفتيات الصالحات" عام 2016 و"الوطن" في 2017 ، وتصور حاليا "إنه عالم الرجل" وهو مسلسل تلعب فيه دور امرأة تشغل منصبا إداريا في شركة لألعاب الفيديو تتعرض للفصل من عملها بشكل ظالم، لذا تقرر ادعاء أنها رجل باعتبار أن هذه هي الطريقة الوحيدة لعودتها للعمل مجددا.





ولا تتركز حياة الشاب الذي دخل عقد الثلاثينات، على السحر والعصي الطائرة فقط، بل أنه تمكن من الحصول على بطولة أفلام رعب ودراما وكوميديا رومانسية. فعلى سبيل المثال، تبرز النسخة المعالجة من "امرأة متشحة بالسواد" عام 2012 و"اقتل أعزاءك" في 2013 و"ماذا لو" في 2014 "وحشية الحمل" عام 2019 بين أفضل أعماله، ويؤدي في الأخير دور مهرب مخدرات عالمي.