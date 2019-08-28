كيم كردشيان: هذا رأيي بين الشهرة والمال

لأول مرة، تصدرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان غلاف العدد الجديد من مجلة ڤوغ العربية، في حوار أجراه زوجها مغني الراب والمصمم كانييه ويست.

ووجهت كيم خلال المقابلة نصيحة لجمهورها، مشيرة الى انها انسانة طيبة وتحاول ان تستفيد من أخطائها وتحيلها إلى تجارب إيجابية تكون سبباً في تعليمها ونضجها في مواصلة طريقها.

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وعن حياة الشهرة والأضواء، شددت كيم ان في أحلك لحظات حياتها لم تندم على ظهورها أمام العالم. فكثيراً ما صارحها الناس على مر السنين بأن هذا ساعدهم كثيراً على التقليل من شعورهم بالوحدة خلال المحن. مؤكدة الى أنها تقدر المكانة التي وصلت إليها، رغم أنها تتمنى أحياناً أن يتاح لها قدر أكبر من الخصوصية.

وعن رأيها في الشهرة والمال، أكدت ان المال هدف دائم لها ولكنها مولعة أكثر بالشهرة، بل بالأحرى، مهووسة بها بدرجة تسبب الإحراج وتقول: “أعترف حقاً بأن الشهرة قد تكون إدماناً”.