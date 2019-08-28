زيجات نجوم الزمن الجميل تصبح حكايات يتم تداولها بين الجمهور

هناك عدد كبير من نجوم الفن، الذين رفعوا شعار "إمرأة واحدة لا تكفي" وارتبطوا بأكثر من إمرأة، وعلى الرغم من حرصهم على سرية علاقتهم إلا أن الأمر يصبح قصصا وحكايات يتم تداولها بين جمهورها وعلى صفحات المواقع الإخبارية

ونرصد أبرز هؤلاء النجوم

فريد شوقي دنجوان

فريد شوقي كان في حياته 7 نساء، تزوج منهن 5، وأنجب منهن 5 بنات، الأولى كانت حسنية السمراء التي خطفت قلب وحش الشاشة، قبل أن يبدأ مشواره الفني، لكنه لم يتزوجها، ثم تزوج فريد شوقي للمرة الأولى من فنانة مغمورة، وكان عمره وقتها 18 سنة، لكن تم الطلاق سريعًا ولم ينجب منها، كانت التجربة الثانية للزواج لفريد، من محامية قال إنه سينتحر إن لم توافق على الزواج منه، وبعد زواجه منها بفترة تم الطلاق، قابل فريد شوقي،زينب عبدالهادي في المعهد الفني، وطلب يدها للزواج، لكن مؤسس المعهد زكي طليمات، رفض فكرة زواج الطلبة والطالبات، وبعد دخول وحش الشاشة لعالم السينما، ومثّل أمام الملك فاروق، خطب زميلته في المعهد العالي للتمثيل زينب عبدالهادي، وتزوجها بعد موافقة زكي طليمات، ثم طاردته راقصة مغمورة ولكن يوسف وهبي نصحه بالابتعاد عنها، وأخر تلك الزيجات هدى سلطان، وسهير ترك والدة رانيا وعبير.

7 نساء في حياة رشدي أباظة

عرف رشدي أباظة بتعدد علاقاته النسائية، أطول زيجة في حياة رشدي أباظة كانت من الفنانة سامية جمال، واستمر زواجهما 18 عامًا، بينما أقصر زيجة له كان عمرها يومًا واحدًا من الفنانة صباح. وأنجب ابنته الوحيدة، قسمت، من زوجته الأمركية بربارا.

5 نساء في حياة كمال الشناوي

كانت حياة الراحل كمال الشناوي الشخصية مليئة بالنساء، فتزوج 5 مرات، في المرة الأولى من الفنانة الاستعراضية الراحلة هاجر حمدي، التي أنجب منها ابنه محمد، الزوجة الثانية لكمال الشناوي كانت من عفاف شاكر، التي تعد الأخت الكبرى للفنانة شادية، فرغم أنه جمعته علاقة حب بشادية مثل ما قيل، إلا أنه لم يتزوجها حتى لا يقضي على هذا الحب، وقرر الزواج من أختها.

أما الزوجة الثالثة له فكانت من زيزي الدجوي، خالة الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب، وأنجب منها عمر وإيمان، والزوجة الرابعة لكمال الشناوي هي الفنانة الراحلة ناهد شريف، والتي كانت لها قصة مؤثرة معه، حيث أنها وقعت في غرام كمال الشناوى أثناء لقائهما معا لأول مرة فى فيلم "تحت سماء المدينة" لكنه تجاهلها لأنه كان متزوجا في ذلك الوقت فقررت ناهد الابتعاد عنه، واستمرت تطارده حتي طلب الزواج منها سرًا، واستمر الزواج لمدة 6 سنوات تقريباً، وبعدها طلبت ناهد الانفصال لعدم تحملها أن تكون زوجة ثانية أكثر من ذلك فوافق كمال الشناوي على طلبها ولكنها أصيبت بالصدمة لعدم تمسكه بها، الزوجة الخامسة والأخيرة لكمال الشناوي فكانت من اللبنانية عفاف نصري.

صلاح ذو الفقار وزواجه 4 مرات

تعددت مرات زواج الفنان صلاح ذو الفقار، حيث كانت الزيجة الأولى في حياته من السيدة نفيسة بهجت، من رائدات العمل الاجتماعى وهي ابنة محمود بك بهجت، وكانت تربطهما علاقة قرابة وتزوجها عام 1947 وهي أم أبنائه أحمد، ومنى المحامية، ورغم أنه تزوج عليها وانفصلا شكليًا إلا أنه لم يطلقها لانها أم أولاده إلى أن توفاها الله، وزوجته الثانية كانت من الوسط الفني، وهي الفنانة زهرة العلا، وقد عاشا معاً قصة غرام وزواج دامت 18 شهرًا، ولكنها انتهت بالطلاق ولم ينجب منها.

والزوجة الثالثة كانت من الفنانة شادية، حيث تزوجا عام 1964 واشتركا معا في عدة أفلام سينمائية، وقدما معًا العديد من الأفلام التي تعتبر من أنجح ماقدما خلال مشوارهما الفني، ولكن لم يدم زواجهما كثيرًا رغم الحب الذي كان بينهما، وانفصل عن شادية نهائيًا عام 1972 وظلا زملاء ولم ينجب منها أيضًا.

أما الزوجة الرابعة، فكانت من السيدة بهيجة مقبل، من خارج الوسط الفني، وهي أم أبناء من زوج سابق وهى جدة شريف رمزى.

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