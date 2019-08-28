- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد واسمع.. أصالة تكشف عن أغنية "حالة كركبة" ضمن ألبومها الجديد "فى قربك" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة السورية "أصالة" عن أحدث أغنياتها بعنوان "حالة كركبة"، ضمن ألبومها الجديد "فى قربك"، المقرر طرحه فى المتاجر والسوشيال ميديا واليوتيوب خلال الأيام المقبلة، الأغنية من كلمات إسلام مصطفى، وألحان أميرة عامر، وتوزيع أدهم دهيمة، وإلهامي دهيمة.
وكانت أصالة قد طرحت أغنية "جابوا سيرته"، والتى حققت نجاحاً كبيراً على السوشيال ميديا، حيث حصدت مليون مشاهدة منذ طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفديوهات الشهير "يوتيوب" من كلمات عبد الرحمن محمد، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم .
تجدر الأشارة إلى أن أصالة تقدم 12 أغنية فى ألبومها الجديد "فى قربك"، إذ تعاونت أصالة مع العديد من الشعراء والملحنين ومنهم أمير طعيمة، وعبد الرحمن محمد، وغيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد واسمع.. أصالة تكشف عن أغنية "حالة كركبة" ضمن ألبومها الجديد "فى قربك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.