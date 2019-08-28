شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الانتقادات الموجهة لـ"خيال مآتة".. لطفى لبيب: ممكن يكون الجمهور ماستوعبهوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الكبير لطفى لبيب إنه لم يشاهد فيلم خيال مآتة بعد عرضه فى السينما وانتهائه من تصوير المشاهد الخاصة به.

وأوضح الفنان الكبير فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه شارك فى فيلم خيال مآتة بعد مرضه وإصابته بجلطة فى المخ أثرت على يده وساقه وحركته، مؤكدا أنه حاول الاعتذار بسبب ظروفه الصحية ولكن الفنان أحمد حلمى أصر على مشاركته فى الفيلم.

وتابع لبيب قائلا:" عملت مع حلمى فى أفلام : صايع بحر ، كدة رضا ، عسل اسود ، وأخيرا خيال مآتة واعتبره أحد أبنائى".

وأضاف:" اشتغلت مع خالد مرعى مخرج خيال مأتة قبل كدة فى فيلم عسل اسود وعارف أن أى ورق بيطلع من تحت إيده ممتاز لأنه مونتير شاطر وذكى، وعبدالرحيم كمال كاتب جيد جدا وقدم أعمالا رائعة وعملت معه فى مسلسل الرحايا، وقرأت الفيلم وعجبنى جدا ، لكن السينما بالذات فيها حواديت تانية".

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وأردف الفنان الكبير قائلا:" للأسف الشديد بيقولوا الفيلم مش ناجح أوى، لكن ممكن يكون الجمهور ماستوعبهوش ، فعلى سبيل المثال فيلم زى باب الحديد ليوسف شاهين ماكملش اسبوع واتشال من السينما وبعد كدة الفيلم نجح نجاح كبير".

وأوضح قائلا:"ممكن فى وقت من الأوقات الجمهور لا يستقبل الفيلم استقبالا جيدا ولا يستوعبه وبعد فترة يحقق هذا الفيلم نجاحا كبيرا ويستوعبه الجمهور".

جدير بالذكر أنه تم تكريم الفنان الكبير لطفى لبيب مؤخرا فى المهرجان القومى للمسرح المصرى، وشارك مؤخرا فى فيلم خيال مآتة .