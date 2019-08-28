شاهد.. ماجد المصرى يتصدر بوستر مسلسل "بحر" قبل عرضه الاثنين المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سينرجى للإنتاج عبر صفحتها على موقع انستجرام عن بوستر مسلسل "بحر"، والذى تصدره بطل العمل النجم ماجد المصرى، وذلك قبل انطلاق عرضه يوم الاثنين المقبل الموافق 2 سبتمبر بشكل حصرى على شاشة قناة الحياة فى تمام الساعة السابعة مساء.
بوستر مسلسل بحر
مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.
ويسجل مسلسل "بحر" البطولة المطلقة الأولى للنجم ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى اطار صعيدى بعيدا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد يتوجيه رسائل عدة في مقدمهما الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر اضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.
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