كتب امير فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2019 02:55 مساءً - تلقت لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى للإعلام المصري برئاسة ” جمال شوقي ” شكوى من أحد الصيادلة ضد الإعلامي المصري ” عمرو أديب ” .
حيث اتهمه الصيدلي بتشويه سمعة صناعة الدواء في مصر وإهانة الدواء المصري وإحباط المرضى .
وجاء ذلك بسبب حديثه في إحدى حلقات برنامجه ” الحكاية ” المذاع على قناة ” mbc مصر ” عن بعض الأدوية .
وأضاف الشاكي أن عمرو أديب ليس طبيبا وتحدث بطريقة غيرعلمية وتعمد تعميم بعض الأخطاء التي قد تحدث في حالات فرديه محددة مما أصاب مرضى التأمين الصحي بالهلع والفزع بسبب الأكاذيب التي تحدث بها وهو ما يعد مخالفة للمعايير الإعلامية .
وأكد أنه تقدم بشكوى أيضا للنائب العام المصري ضد عمر أديب .
وحددت لجنة الشكاوي موعد التحقيق في هذه الشكوى يوم الثلاثاء المقبل .
كانت هذه تفاصيل خبر شكوى للمجلس الأعلى للإعلام والنائب العام المصري ضد عمرو أديب وإحالته للتحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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