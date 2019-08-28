شاهد.. مذيعة تعتذر وتبكي على الهواء بعد تشبيهها زميلها بـ “الغوريلا”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2019 02:55 مساءً - اعتذرت مذيعة تلفزيونية في الولايات المتحدة على الهواء مباشرة بعد تشبيهها زميلها الأسود بغوريلا، وفق ما ذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” الثلاثاء.

والخميس الماضي، أدلت أليكس هوسدن من محطة “كوكو 5” في أوكلاهوما سيتي بهذا التعليق خلال عرض مقطع يصور صغير غوريلا في حديقة حيوانات محلية، نشره المسؤول عنه على “إنستغرام”.

فعندما ظهر صغير الغوريلا، التفتت هودسن وهي بيضاء إلى زميلها المذيع الأسود، جايسن هاكيت، وقالت إن القرد “يشبهك إلى حد ما”، وفق ما ذكرت شبكة “إن بي سي”.

وفي اليوم التالي، اعتذرت هوسدن من هاكيت قائلة: “بالأمس قلت شيئا غير مناسب وغير مدروس وتسببت بأذية أشخاص. أنا أعتذر من كل قلبي لما قلته. أعلم أنني أخطأت”.

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وقبل هاكيت اعتذارها، لكنه اعترف بأن تلك العبارة “جرحتني”.

ويأتي هذا الحادث وسط توترات عنصرية متصاعدة في الولايات المتحدة عقب سلسلة من التصريحات، التي أدلى بها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

ففي يوليو، قال ترامب إنه ينبغي لـ4 مشرعين ديمقراطيين من غير البيض أن “يعودوا” إلى المكان الذي أتوا منه، ثم أطلق لاحقا على مدينة بالتيمور، التي تعيش فيها غالبية من السود “مكانا خطيرا وقذرا”.