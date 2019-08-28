شاهدوا فنان لبناني شهير يفاجئ الجميع للمرة الأولى بجمال ابنته الشابة

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2019 02:55 مساءً - نشر الفنان اللبناني زين العمر، عبر حسابه على “تويتر”، صورة لفتاة لفتت أنظار الكثير من المتابعين.

واشار من خلال تغريدة أرفقها بها إلى أنها ابنته ريتا. وكتب: “إذا كنت بحب الحياة ومعلق فيهالأنك إنتِ بالذات موجودة فيها. بموت فيكي باب، ريتا طوني حدشيتي”.

وتفاعل معه عدد كبير جداً من المغردين وأبدوا اعجابهم بالإبنة التي أصبحت برأيهم شابة جميلة.

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ويشار إلى أن الفنان أعاد نشر الصورة نفسها على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” محققاً عدداً كبيراً من علامات الإعجاب.

ويذكر أنه أحدث ضجة منذ أيام بعدما نشر على الحساب نفسه فيديو جمعه في إحدى الحفلات مع شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث ابدى اهتماماً كبيراً به وشجعه على الغناء برفقته وقام باحتضانه وتقبيله. وتعليقاً كتب: “كثيرون على قيد الحياة. قليلون على قيد الإنسانية”.