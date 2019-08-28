كتب امير فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2019 02:55 مساءً - اعتبر عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية المصرية حلمي عبد الباقي ان حفل الفنان المصري محمد رمضان الأخير احتوى مشاهد عري، مشيرا الى ان استعراض رمضان جسمه لن يزيده شيئا.
وتابع ضمن مداخلة هاتفية له في برنامج “آخر النهار” على شاشة النهار، ان الفنانين يجب ان يكونوا قدوة للجمهور، ولمصر عادات وتقاليد وثقافة لا يمكن تجاوزها.
الجدير ذكره ان محمد رمضان كان قد تعرض مؤخرا للعديد من الانتقادات خصوصاً من جمهوره الذين قالوا ان حفله في الساحل الشمالي عانى من سوء تنظيم.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا حلمي عبد الباقي ينتقد عري محمد رمضان: لا يتفق مع عاداتنا و موروثنا الثقافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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