شاهدوا طبيبة بيطرية: الحيوانات تتفاعل مع أغنية “أجمل عيون” لعمرو دياب و”3 دقات” لأبو

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2019 02:55 مساءً - تحدثت الطبيبة البيطرية نادين العمروسي عن تجربتها بمعالجة الحيوانات بالغناء، مشيرةً إلى أنها لجأت للفكرة بسبب تعرض الحيوانات للضغط النفسي، بسبب سوء معاملتها.
وأضافت في تقرير لها ضمن برنامج “8 الصبح” على قناة DMC، أنها اكتشفت أن عزف الموسيقى بجوار حيوان أليف، يدفع الحيوانات للتفاعل معها، وهو ما شاهدته بنفسها في معهد الموسيقى العربية.
وتابعت عن أنها تفضل إستخدام الأغاني القديمة لأم كلثوم وعبد الحيلم حافظ إلى جانب الأغاني التي تتفاعل معها الحيوانات مثل أغنية “أجمل عيون” لـ عمرو دياب و”3 دقات” لأبو
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