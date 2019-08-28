ظهور الأكثر شبها بستيف جوبز في القاهرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لرجل يشبه ستيف جوبز مؤسس شركة “آبل” الأمريكية، بشكل كبير، لدرجة دفعت البعض إلى القول إن جوبز لا يا زال حيا وأنه يختبئ في مصر.

الصورة المتداولة أظهرت رجلا يحتسي مشروبا في أحد المقاهي الشعبية ويرتدي جلبابا، والتقط الصورة له بشكل بين أنه شديد الشبه بستيف جوبز.

المغردون اختلفوا حول تاريخ ومكان الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل، إلا أن معظمهم يقولون إنها التقطت في مقهى شعبي بالقاهرة.

Advertisements

الرجل الذي كان يرتدي جلبابا بني اللون، بدا وكأنه نسخة طبق الأصل من ستيف جوبز، الذى توفي عام 2011 بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

مواقع التواصل ضجت بعدها بصور ترصد أوجه الشبه بين صاحب الصورة وجوبز، وأشار بعضهم إلى أن الرجل كان يرتدي نظارة وساعة من آبل كما لو كان جوبز الحقيقي.

المدونون تفننوا في كتابة التعليقات التي جعلت البعض ينساق وراء الإشاعات، بل ذهب الكثيرون في تفسيرهم للصورة بمنظور نظرية المؤامرة.. فمثلا، يؤكد أحد المغردين أن جوبز الحقيقي لا يزال حيا، ودعم كلامه بالقول: “جلس بنفس طريقة جلوسه”.

وغرد آخر متهكما: “تخيلوا إحساس ستيف جوبز بعدما تخلى عن البدلة والمليارات ويجلس عالقهوة، الله على الجمال”.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها إشاعات حول بقاء جوبز على قيد الحياة، فقد سبق أن ظهرت صورة قبل سنوات أثارت مزاعم بأن جوبز يختبئ في جزر المالديف أو البرازيل.. بحسب “BBC”.