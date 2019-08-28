تعرف على علاقة محمد صلاح بلقب القاتل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وصف الألماني هيكو فوجل، المدير الفني لفريق بازل السويسري السابق، النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بأنه “قاتل لطيف”، لافتًا إلى أنه لم يكن يتوقع تألقه بهذا الشكل.

فوجل سبق له تدريب محمد صلاح وقتما كان الأخير ضمن صفوف بازل السويسري قبل انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي.

المدرب الألماني قال في تصريحات صحفية: صلاح كان يمتلك كل شيء، السرعة، إنهاء الهجمة، القدم اليسرى، وهذا لم يتم تجاهله.. ومع ذلك، سأصبح كاذبًا إذا قلت إنني تنبأت له بهذا المستوى العالمي.

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مدرب نادي أوردينجن الناشط في دوري الدرجة الثالثة الألماني أضاف: في الواقع، كنت أكثر ثقة في توني كروس وإيدن هازارد، لقد رأيتهم عندما كانوا في سن الـ 15 عامًا، الشيء الجميل هو أنني قابلت “مو صلاح” العام الماضي ولم يتغير على الإطلاق.

وقال: إذا كنت تعرفه فهو شخصية لطيفة، بدا عليه أنه لاعب جيد ولكن بتلك العقلية؟ لست متأكدًا، هو قاتل لطيف”.

صلاح انضم إلى صفوف بازل خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2012/ 2013 قادمًا من المقاولون العرب.