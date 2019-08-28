بالصور.. سفاح بني سويف.. يغتصب ضحاياه ويسرقهن ثم يقتلهن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن المصرية، في محافظة بني سويف، من ضبط مسجل خطر؛ وذلك لارتكابه 4 وقائع قتل لسيدات مسنات، خلال فترات زمنية مختلفة.

كانت السلطات في بني سويف قد عثرت على جثث، بعد بلاغات عن اختفاء سيدات ما بين الحين والآخر، وانتشرت أقاويل عن وجود سفاح للسيدات بالمنطقة.

أجهزة البحث الجنائي توصلت لهوية القاتل الذي هدد السيدات بعد جمع التحريات وبفحص المشتبه بهم، حتى تسربت معلومات لمسامعهم مفادها وجود مسجل شقي خطر، رآه عدد من المواطنين يسير برفقة سيدات مسنات بينهن سيدات اختفت من المنطقة، إلى أن تم القبض عليه.

المتهم البالغ من العمر 65 عاما، تحول إلى السفاح الأشهر بالمنطقة، حين استدرج سيدة تخطى عمرها 73 عاما لمكان بعيد وتعدى عليها ثم سرق مصوغاتها الذهبية وتخلص من جثتها في ترعة.. كما استدرج سيدة تبلغ من العمر 81 سنة وسرق مصوغاتها الذهبية وقتلها وتخلص من جثتها بترعة الإبراهيمية بقرية منشأة حيدر قبل عام من الآن.

المتهم استدرج أيضا سيدة مقيمة بأطفيح بالجيزة بعد إقناعها بوجود شخص يوزع لحوم في بني سويف، وفي مكان بعيد تعدى عليها، وتخلص من جثتها في مصرف قرية شريف باشا.

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السفاح اعترف بجرائمه وبالطريقة التي تخلص بها من ضحاياه، مؤكدا تعديه على المجنى عليهن، والاستيلاء على ما بحوزتهن من متعلقات، وبإرشاده تم ضبط المتعلقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت نيابة بني سويف، حبسه على ذمة التحقيق.

كما اعترف بقتله للسيدة “ف. ي. ع”، 60 عاما، ربة منزل، من أطفيح بالجيزة، بعدما استدرجها من أمام موقف سيارات الأجرة بدائرة المركز، بزعم الحصول على لحوم يوزعها أحد الأشخاص مجانا، وحال وصولهما إلى منطقة زراعية خالية من المارة حاول سرقتها، فلم يعثر معها على شىء، فاغتصبها، وأودى بحياتها.

المتهم يدعى “مصطفى أحمد عبد القوى”، وشهرته “مصطفى الغمراوي”، ويواجه تهمة قتل 4 مسنات منذ 2011، وحتى الآن كان آخرها عجوز تجاوزت السبعين عاما منذ أيام بمنطقة محي الدين بمدينة بني سويف والتي كشفت خيط الجرائم الثلاثة الأخرى.

التحريات كشفت أنه “مسجل شقى خطر” في قضايا سرقات مواشي، وسبق اتهامه في 36 قضية سرقة بالإكراه، وشروع في قتل، وسرقات مواشي، وسلاح بدون ترخيص، وسرقات متنوعة، وآداب عامة، وضرب.

عدد من الأهالي أكدوا أن المتهم تم حبسه في إحدى قضايا سرقة ومحاولة تعدٍ بمحافظة الفيوم ومسجل سرقات، وأنه كان يفضل العزلة في الأيام الأخيرة قبل عملية إلقاء القبض عليه.