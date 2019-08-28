الفنانة السورية سارة نخلة تشيد بالمرأة المصرية: تستحق تمثال لتحملها نكد الرجل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة السورية سارة نخلة، وملكة جمال سوريا السابقة، رسالة خاصة للسيدة المصرية أثنت فيها على دورها وقوة تحملها.

سارة قالت في منشور لها عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “أقسم بالله و الله على ما أقول شهيد ومن دون أي مجاملات و بعد ٩ سنين في مصر ومش عشان أنا مصرية وبحمل الجنسية المصرية لا أبدا وحيات ربنا... الست المصرية يتعملها تمثال اقسم بالله”

أضافت: “الست المصرية هي أساس البيت و لولا صبرها و استحمالها ولا كان في بيوت اتعمرت ولا في مراكب مشيت... الستات دي شايلة مسؤولية جبال ما تقدرش عليها... لازم نحييهم و يتعملهم عيد مخصوص عيد الست المصرية”.

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تابعت: “شغل برا البيت و جوا البيت و بتشارك في مصروف البيت و عيالها متفوقين أنا بشوف ستات بقول يارب ابقى عندي الإرادة دي و القدرة على استحمال نكد الرجالة... انتو ازاي كدا الله اكبر عليكو”.

الفنانة السورية أنهت كلامها قائلة: “الستات دول شرفنا و لازم الرجالة كلهم يحترموهم ويقدروهم دي مامتك و مراتك وأختك و بنتك”.

يذكر أن سارة نخلة ارتبطت بالفنان المصري أحمد عبدالله محمود، ولكنها انفصلت عنه بعد ٣سنوات زواج ودارت بينهما العديد من القضايا والاتهامات داخل المحاكم.