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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عبر الفنان السوري ناصيف زيتون، عن سعادته الكبيرة لحضور والدته حفله الأخير ضمن فعاليات مهرجان قرطاج بتونس، ووصفها بأنها من المرات القليلة التي تحضر فيها.
ناصيف قال خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر تلفزيون دبي، إنه أراد أن تشاركه والدته نجاحه وتألقه وفضل أن تراه والدته في توجهه.
وعن إقناعها بالحضور لتونس، قال لها: “ماما أنا الدنيا ما ساعدتني أن يشاهد والدي نجاحي”، مؤكدًا أن النجاح لابد أم ينتهي يومًا ما وأراد أن تراه أمه في عز توهجه.
الفنان السوري يعيش انتعاشة فنية كبيرة خلال الفترة الأخيرة وشارك في إحياء العديد من المهرجانات وكان أخرها مهرجان قرطاج الذي شاركت فيه والدته، وتفاعل معه الجمهور بدرجة كبيرة لدرجة ترديد كلمات أغانيه دون إعطائه فرصة للغناء.
كما نشر صورة له برفقة والدته عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “لا أطول السالفة ولاعيدها الدنية ظلمة وروحي گمرة تريدها، اليبوس الأيد ينذل شي اكيد، وأمي ترفع راسي لو بست أيدها”.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق ناصيف زيتون على مشاركة والدته في حفله بتونس وحيلته لإقناعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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