نورهان اللبنانية متهمة بالتنمر على النساء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة اللبنانية نورهان، متابعيها بسبب فيديو قامت ببثه مؤخرا عبر صفحتها الشخصية بموقع سناب شات، هاجمت فيه غير الجميلات من النساء.

نورهان، ظهرت في الفيديو وهي تقود سيارتها وترتدي نظارة شمسية كبيرة،وطالبت إحدى الفتيات بعدم النظر إليها ووصفتها بأنها قبيحة.

وأضافت: “أنا بكره البشعيين فيه كتير دكاترة تجميل، عملي شي، زبطي سنانك، زبطي وجهك، واللي الله خلقا حلوة أوكي الحمدالله يا الله على هل نعمة وإذا فوق الجمال بتزيد جمال بيكون أحسن متلي يعني”.

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كما ذكرت أنها جميلة لكنها أضافت إلى شكلها بعض اللمسات التجميلية، مؤكدة أنه رغم تعليقات البعض بأنه كانت أجمل من قبل ولكنها ترى نفسها الآن أجمل بكثير.

وتابعت انها ترفض التعليقات التي تشير إلى أن بعض الأشخاص قبيحون منذ الولادة و”خلقة ربنا” لافتة الى أن على هؤلاء فعل المستحيل من أجل تحسين أشكالهن.

الفنانة نورهان تعرضت لموجة من الانتقادات اللاذعة حيث استنكر المتابعون ما قالته وسخر بعضهم منها واعتبروا أنها قبيحة الأخلاق كما اتهمها البعض بالتنمر بالفتيات خاصة بعد وصفها لإحداهن بالقبيحة والبعض الأخر بالبشعيين.