لطفي بوشناق: أفكر في الاعتزال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدم الفنان التونسي لطفي بوشناق جمهوره بتصريح كشف فيه عن تفكيره في اعتزال الفن بشكل جدي.

الفنان التونسي قال، خلال مؤتمره الصحفي على هامش فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، إن فكرة الاعتزال تراوده كثيراً في الآونة الأخيرة بعد مسيرة استمرت 40 عاماً.

بوشناق أضاف أنه يعتبر نفسه ما زال في طور التعلم، وأنه يعرف متى يغادر عالم الفن وسيفعل ذلك تاركاً صورة جميلة لدى الجمهور.

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ومن ناحية اخرى، تحدث الفنان التونسي عن علاقته بابنه المخرج عبد الحميد بوشناق، حيث أكد أنه لا يتدخل في خياراته المهنية.

ولطفي بوشناق مطرب وعازف عود تونسي، جمع خلال مسيرته الفنية الطويلة بين الأغنية الحديثة والموروث الشعبي التونسي، فشارك في تهذيب التراث الشعبي التونسي في النوبة وخاض تجربة الحضرة مع فاضل الجزيري لجمع الغناء الصوفي التونسي القديم، وقدم المالوف التونسي والابتهالات الدينية ومع ذلك لم يتغافل عن القضايا العالمية والعربية فغنى عن ساراييفو وعن العراق وأطفال الحجارة وعن ثورة سوريا.

كما انتهج رؤية جديدة في الأغنية التونسية فمزج بين العاطفي والسياسي وبين الموسيقى الأصيلة والاجتهادات المجددة، كما لا تخلو حفلاته من المواويل العراقية والأغاني الخليجية أو المصرية والقدود الحلبية فاكتسب شهرة عربية واسعة قل أن يكتسبها فنان لم يخض غمار الأغنية السوقية التي انتشرت في أيامه.