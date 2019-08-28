صوت محمد رمضان يثير الغضب تحت قبة البرلمان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دفع الحفل الأخير الذي أحياه الممثل المصري محمد رمضان، في الساحل الشمالي، الكثيرين إلى مهاجمته وانتقاده، نظرا لما يقدمه من لو أغاني المهرجانات الذي لا يحظى إلا بقبول عدد قليل من المراهين، فضلا عن الملابس التي ارتداها رمضان خلال الحفل.

النائبة البرلمانية المصرية عبلة الهواري، عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، طالبت باتخاذ إجراءات للحد مما يقدمه، محمد رمضان، عقب الجدل الواسع الذي أثاره مؤخرا خلال حفله، والذي انهاه بسجوده على المسرح.

البرلمانية أكدت خلال تصريحات صحفية لها، أن الفنان يجب أن يكون نموذجا وقدوة في أي عمل يقدمه سواء تمثيليا أو غنائيا، وأن يكون لعمله قيمة على مستوى الشكل والمضمون.

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كما أشارت إلى الجدل الواسع الذي صاحب الحفل حينما ارتدى رمضان أزياء عارية، وتضمنت كلمات أغانيه ألفاظا “تنافي قيم ومبادئ المجتمع المصري” – بحسب وصفها - وأضافت كذلك أن على محمد رمضان أن “يبطل يغني ويخليه في التمثيل”.

الهواري طالبت أيضا باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لما يفعله محمد رمضان، وطالبت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتدخل في هذا الشأن.

وتساءلت قائلة: “مش عارفة ليه نقابة الموسيقيين لم توقف محمد رمضان عن الغناء كما أوقفت العديد خلال الفترة الماضية؟”.