وفاة والد الفنانة اللبنانية سابين بعد صراع مع المرض

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فُجعت الفنانة اللبنانية سابين، بوفاة والدها جان كلود شارل فوشو، أمس الثلاثاء ٢٧ أغسطس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان امتد 5 سنوات.
سابين، نعت والدها قائلة: “ما عم صدق اني عم قول هيدي الكلمات. ان شاء الله تكون نفسك في السماء. وداعاً يا بيي”.
ومن المقرر تشييع الجثمان بعد القداس والصلاة لراحة نفسه في الساعة 3.30 من بعد ظهر اليوم الأربعاء في كنيسة سيدة الملائكة في منطقة بدارو، ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في الفنار.
وتلقت سابين العديد من تعليقات متابعيها الذين حرصوا على مواساتها في رحيل والدها متمنين لها الصبر ، كما ساندها عدد كبير من النجوم في نصابها.
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