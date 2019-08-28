الفيضانات تحاصل الممثلة الهندية مانجو وارير وفريق عمل فيلمها الجديد

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تم إنقاذ الممثلة الهندية مانجو وارير وطاقم فيلمها الجديد المكون من 30 شخصًا الذين تقطعت بهم السبل في قرية نائية في ولاية هيماشال براديش التي شهدت أمطار غزيرة وفيضانات على مدار الأيام القليلة الماضية، وجرى نقلهم إلى معسكر حكومي، وفقًا لتقارير.

أكدت مصادر شرطة هيماشال براديش أيضًا أن الممثل وطاقم الفيلم في أمان في الوقت الحالي، وبحسب ما ورد قال وزير الدولة للشؤون الخارجية ف. موراليهاران إن الممثلة وفريقها سينتقلان إلى “منالي”.

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وقال الممثل الخاص لحكومة ولاية كيرالا في نيودلهي، إنه تحدث إلى رئيس وزراء هيماشال براديش جاي رام ثاكور ومفوض الشرطة بشأن هذه المسألة.

ظهرت محنة الطاقم بعد أن اتصلت الممثلة بعائلتها عبر هاتف يعمل بالاقمار الصناعية ليل الاثنين، كانوا يقيمون في المخيم لمدة أسبوعين في شاترا ، وهي قرية صغيرة ذات مناظر خلابة في وادي الهيمالايا، وتقع على بعد أكثر من 80 كم من أقرب المدن “مانالي” ، لتصوير فيلم المخرج سانال كومار ساسيدهاران القادم.

بعد أن قالت الممثلة إنه كان هناك طعام لمدة يومين فقط في الاحتياط وليس هناك مرفق اتصال ، طلبت أسرتها مساعدة السلطات يوم الثلاثاء لإجلائهم الآمن.