تامر أمين يعود رغم قرار الإيقاف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عاد الإعلامي المصري تامر أمين لتقديم برنامجه “آخر النهار” على قناة “النهار”، بعد أن كان قد صدر قرار من نقابة الإعلاميين بمنعه من العمل الإعلامي لعدم حصوله على تصريح مزاولة النشاط الإعلامي من النقابة.

تامر أكد خلال الحلقة عن استيفائه كافة الأوراق اللازمة لاستخراج تصريح مزاولة المهنة، حتى يكون ظهوره على الشاشة قانونيا وشرعيا ومهنيا.

ووصف الأربع والعشرين ساعة الماضية بأنها كانت ساخنة جدا، وعلامة فارقة في مشواره المهني، ووجه الشكر لنقابة الإعلاميين على تفهمها وسرعة التصرف واتخاذ الإجراءات.

الإعلامي المصري عبر عن سعادته بما اعتبره بداية لتنظيم المشهد الإعلامي، الذي اعترته الفوضى لسنوات طويلة.

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أما عن الشكوى التي قدمت ضده للمجلس الأعلى للإعلام بسبب حلقته مع الطبيبة والنائبة بمجلس النواب رانيا علواني، والتي تم اتهامه فيها بإهانة المرأة خلال الحلقة والسخرية من عمل المرأة، أكد تامر أنه تم حفظ الشكوى.

الإعلامي المصري قال إنه أمضى ساعتين مع لجنة الشكاوى، التي اقتنعت بردوده، مؤكدا أنه لا يستحي ولا يتكبر على الاعتذار إذا أخطأ، وكرر اعتذاره لكل من أساء فهم الحلقة.

وأكد أن الحلقة كانت كوميدية ساخرة، وبالاتفاق مع الضيفة، واضاف: “في نهاية الحلقة كانت هناك رسالة بأننا نُجل المرأة، ونقدر رانيا علواني كرمز للمرأة الناجحة، ونقدر المرأة المصرية، والزوج الذي يدعم المرأة في نجاحاتها”.